MÉS per Palma: «Plantarem cara a la dreta i l’extrema dreta i vigilarem la ineficiència del PP durant els propers 4 anys»

La militància de MÉS per Palma va celebrar el passat dimarts una assemblea estratègica per a marcar el full de ruta de la present legislatura. Hi varen participar més de setanta persones.

El debat estratègic va servir per a analitzar el resultats electorals, fer una valoració del Pla de Feina i debatre sobre els espais de participació ciutadana, sobre les relacions amb la societat, a més de sobre l’oposició que s’ha de practicar i el futur de la formació ecosobiranista.

Durant més de dues hores de reflexió i amb molta participació, la militància va dir que era imprescindible plantejar-se nous models de participació, amb la finalitat de fer xarxa, ampliar la base i ser un referent de suport i acompanyament per la ciutadania. També hi va haver consens que els governs de dretes «suposen retallades de serveis, drets i llibertats». MÉS per Palma es va comprometre a realitzar una oposició contundent contra qualsevol mesura de retrocés del govern PP-VOX, «tal com ja ha fet els primers 100 dies de govern». «La prioritat és clara: plantar cara a la dreta i l’extrema dreta i vigilar la ineficiència del govern del PP durant els propers 4 anys», han assenyalat.

Al mateix temps, la formació té clar que «sempre estarà al capdavant i defensarà els interessos i drets de la gent». En aquest sentit, realitzarà una «tasca activa» per a acompanyar els veïnats en la detecció de solucions als seus problemes quotidians.

La conclusió dels dirigents de MÉS per Palma va ser contundent: «El gran valor del partit és la gent que el forma: un múscul fort, amb una base sòlida, que ha mostrat ser clau en projectes transformadors i de millora dels serveis públics, i que encara té per davant moltes victòries més».