El Govern anuncia un pla de formació per millorar el domini del català entre el personal sanitari

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha anunciat que un pla de formació per millorar el domini del català entre el personal sanitari, a través del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) i en coordinació amb la Conselleria de Salut.

Així ho ha indicat el representant del Govern a preguntes del diputat del PSIB Ares Fernández, per saber quines són les línies que desenvoluparà la seva Conselleria en matèria de política lingüística. Bauzà també ha assegurat que han duplicat els cursos en català, perquè «ningú quedi fora», i oferiran certificació en tots els nivells. Fernández ha retret algunes de les mesures adoptades pel Govern o les propostes legislatives els seus socis d'investidura, com la presentació de la proposició de llei de VOX per a la creació de l'Oficina de Garantia de la Llibertat Lingüística, l'aprovació que eliminava el requisit del català en algunes categories professionals dels sanitaris o la proposició no de llei (PNL) també de VOX per implantar allò que ells anomenen 'lliure elecció de llengua' en totes les etapes educatives.

Així mateix, el diputat socialista li ha ofert el suport del PSIB per a defensar normalització lingüística i fer valer l'Estatut d'Autonomia. Bauzà ha criticat que l'anterior Executiu «no deixés cap programació per a la formació en el IEB, que no tot el món tengués cabuda en els cursos de formació i que en 2022 i 2023 no haguessin cursos específics per al personal sanitari».