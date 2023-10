Jaume Bauzà: «Protegirem els drets lingüístics i promourem l'ús del català en àmbits com l'educació, cultura i comunicació»

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha defensat aquest dimarts, en sessió parlamentària, la preservació del català a les Illes com un «deure legal i una responsabilitat moral» compartida des del Govern.

Així ha respost el conseller després de ser interpel·lat pel diputat socialista Carles Bona, qui ha opinat que des de l'Executiu autonòmic s'envia «el missatge que el català no és necessari en general a les Balears».

En aquesta línia, el diputat del PSIB també ha considerat «propaganda política l'element de permetre les comunicacions en català i castellà», i ha lamentat la idea que es reflecteix «quan es refereixen al català com una imposició en l'acord de govern».

Davant aquests retrets, el conseller ha insistit que el català és una de les dues llengües cooficials de la Comunitat, «així ho marca l'Estatut i així ha de ser sempre».

A més, ha afegit, la llengua catalana és «un vehicle que connecta amb la història, cultura i tradicions» de Balears, «i la seva preservació és un deure legal i una responsabilitat moral» que el Govern comparteix.

«L'Estatut és el nostre marc legal fonamental i constitueix la base de la nostra autonomia, reconeix el català com a llengua cooficial i com Govern farem tot el possible per a garantir el compliment de l'Estatut i vetllar perquè sigui una realitat palpable en la societat», ha dit Bauzà.

Sobre aquest tema, ha reafirmat que això implica «protegir els drets lingüístics i promoure l'ús del català en àmbits com l'educació, cultura i comunicació».

«Aquest Govern té clar que no hi haurà ni un pas enrere amb el que marca l'Estatut», ha insistit el conseller, recordant la celebració, la setmana passada, del Dia Europeu de les Llengües, que compleix l'objectiu de «destacar la importància de l'aprenentatge de llengües i incrementar el plurilingüisme».

Seguidament, ha esmentat una sèrie de polítiques en matèria lingüística que es duran a terme al llarg de la legislatura. Entre aquestes, ha destacat el manteniment «del que funciona», com a subvencions per al foment de la llengua catalana o les destinades a mitjans de comunicació que usen el català com a llengua vehicular o com única llengua. «Es mantenen i, si fa falta, s'augmentaran», ha remarcat.

També s'ha referit a altres iniciatives com mantenir el projecte d'inversió a dinamitzadors lingüístics que treballen perquè el català sigui conegut, un calendari anual d'activitats o la formació del personal sanitari.

Sobre l'última, Bauzà ha recalcat que el IEB posarà en marxa un pla formatiu perquè tot el personal sanitari millori la llengua catalana en coordinació amb la Conselleria de Salut.

Per a finalitzar, i davant les crítiques del PSIB, el conseller ha assegurat estar «totalment d'acord amb el pacte signat amb la tercera força política del Parlament (VOX)», insistint que només es referirà a les seves competències, i ha acusat els socialistes de crear «crispació» dient que «aquest Govern va en contra del català».

«Nosaltres sortirem a dir tot el que feim per a combatre els seus arguments», ha finalitzat.