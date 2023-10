El Pi: «Al decret d’habitatge del Govern falta visió global i valentia per rehabilitar barris»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell de Mallorca, Antoni Salas, assegura que el aplec de mesures que planteja el decret d’emergència habitacional del Govern són «bones a curt i mitjà termini, tot i que falta una visió més global».

El portaveu de la formació ha explicat, a falta de veure el text definitiu, que bona part d’aquestes mesures estaven recollides al programa electoral d’El Pi a les eleccions autonòmiques i locals de 2023 i, per tant, comparteixen que és una bona bateria de mesures per a donar una solució al problema de l’habitatge a les Illes Balears. «Creim que és una bona notícia que es duguin a terme aquestes mesures com la reconversió de locals en habitatge, créixer en altura o lluitar contra l’oferta de lloguer turístic il·legal», explica Salas.

Salas recorda que ara falta veure com es podrà aplicar aquesta normativa amb les normatives i planejaments municipals. «Tot i això creim que falta una visió global i més valentia per afrontar debats dels models de les ciutats i poblacions més grans de les Illes Balears. Hauríem d’anar una passa més enllà i obrir la porta a la rehabilitació integral de barris», assegura Salas.