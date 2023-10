MÉS per Mallorca vol recuperar l’impost de successions per a les grans herències

MÉS per Mallorca ha presentat set esmenes a la tramitació del Decret llei que modifica l’Impost de successions i donacions i l’Impost de transmissions patrimonials.

Amb aquestes esmenes el partit ecosobiranista vol recuperar l’impost entre pares i fills quan se superin els 700.000€ en líquid o en béns immobles. El portaveu del grup parlamentari, Lluís Apesteguia, ha assegurat que defensen «que qui hereti poc n’estigui exempt, però qui hereti grans quantitats ha de contribuir al bé comú; no pot ser que costi més un bitllet d’autobús que heretar 10.000.000 €».

Així, segons la fórmula proposada per MÉS per Mallorca pel que fa a l’impost en una herència es diferenciaria la part líquida de la resta. «Entenem que s’han d’evitar els casos en què qualcú hagués de vendre un habitatge familiar per a assumir el cost de l’herència, però aquest problema no es pot donar mai pel que fa als doblers heretats», ha declarat Apesteguia.

Així, entre pares i fills, per a la part líquida (sobre la qual no es poden al·legar 'complicacions' a l'hora de pagar l'herència): 99% menys de 700.000€; 95% 700.000€-2.000.000€, 75% 2.000.000€ i 3.000.000€; 50% entre 3.000.000€ i 4.000.000€; 0% més de 4.000.000€. A la part no líquida: 100% menys de 700.000€; 99% 700.000€-2.500.000€; 95% 2.500.000€-5.000.000€; 75% 5.000.000€-7.5000.000€; 50% 7.500.000-10.000.000€; 0% més de 10.000.000€. Per tant, la proposta de MÉS per Mallorca no només es contraposa en progressivitat al text del PP i VOX, sinó també a l’existent anteriorment on la bonificació era homogènia del 99%. Pel que fa a parents de II i III grau la formació proposa un sistema similar.

A més d’això, els ecosobiranistes han presentat una esmena per a crear una nova reducció, en aquest cas del 100% per als primers 180.000€ del preu d’un habitatge, en el cas que es posi a lloguer a preu taxat durant 15 anys. «Amb la política fiscal cal que facem política d’habitatge, per a contribuir també des d’aquesta òptica a posar en el mercat les cases que ara mateix estan buides i a un preu assumible per a la majoria de la gent», ha conclòs Apesteguia.