Gili (El Pi): «Necessitam lluitar contra la sobrepoblació i apostar per una diversificació econòmica real des dels municipis»

El Pi-Proposta per a les Illes Balears ha reunit aquest dissabte una setantena dels seus regidors dels diferents municipis de Mallorca en una jornada de germanor i formació. «Dies com avui serveixen perquè els regidors dels diferents pobles es coneguin, creïn vincles i es posin en contacte entre ells. Tenim molts de regidors que són nous i volem crear sinergies de feina entre tots els que formam part d'aquest projecte», ha explicat Tolo Gili, president d'El Pi.

Gili ha aprofitat la jornada per recordar quines són les línies de feina que du el partit a les diferents institucions. «Hem de lluitar contra la sobrepoblació i la saturació que vivim en tots els àmbits i apostar per una diversificació econòmica real creant nova indústria i nínxols de mercat. I tot això, ho volem fer des del municipalisme», ha insistit Gili. «Tenim més de 80 regidors a la Part Forana i ho hem d'utilitzar per millorar la vida de les persones del nostre entorn», ha afegit.

Gili ha fet referència a la investidura fallida del líder PP Alberto Núñez Feijóo. «Fa mesos que han passat les eleccions i ningú pensa amb els problemes de la gent que viu a les Illes Balears. Tenim la cistella de la compra més cara, els lloguers estan pels niguls, no hi ha metges o policies... Per això, una de dues, o que es posin d'acord i formin govern, o que convoquin eleccions i no perdin més temps», ha sentenciat el president d'El Pi.