Apesteguia (MÉS): «Farem front als retrocessos i retallades en drets lingüístics des de totes les institucions, pobles i ciutats de Mallorca»

L'Assemblea Municipalista de MÉS per Mallorca ha reiterat aquest dissabte el «compromís» del partit amb la llengua i cultura pròpia i ha condemnat «els atacs als drets lingüístics perpetrats pels pactes del PP i VOX». L'òrgan del partit ecosobiranista que reuneix als batles i batlesses i regidors i regidores de la formació ha anunciat que combatrà «els atacs a la llengua catalana» també des de l'àmbit municipalista amb mesures com l'impuls de mocions contra el Decret llei que elimina el requisit del català a la sanitat, contra «l'Oficina d'Imposició del Castellà» o contra l'eliminació dels Reglaments de Normalització Lingüística que ja s'han succeït ajuntaments com Calvià, entre altres accions.

«Farem front als retrocessos i retallades en drets lingüístics des de totes les institucions, pobles i ciutats de Mallorca», ha dit el coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. «Els atacs a la llengua pròpia d'aquesta terra que està perpetrant els diferents pactes del PP amb VOX són intolerables. Per això emprarem totes les eines socials, polítiques i jurídiques que tenguem al nostre abast, com ara l'impuls de mocions», ha afegit Apesteguia.

En aquest sentit, MÉS per Mallorca ja ha presentat mocions contra el decret llei que elimina el català com a requisit a la sanitat i contra «l'Oficina d'Imposició del Castellà» que prepara VOX que han estat aprovades a Porreres, Santa Maria, Esporles, Binissalem, Deià, Capdepera, Puigpunyent, Pollença i Inca. També a Campos, Andratx, Palma, Marratxí, Mancor, Maria de la Salut, Llucmajor i Sóller, on han estat rebutjades. La setmana vinent, les agrupacions municipals de la formació ecosobiranista de Felanitx, Algaida, Campanet, Montuïri i Alcúdia presentaran mocions en el mateix sentit.

El partit ecosobiranista ha constituït aquest dissabte a Sant Joan la seva Assemblea Municipalista d'aquest mandat, que ha reunit als batles i batlesses i regidors i regidores de MÉS com ara Miquel Oliver, batle de Manacor, Paula Amengual, batlessa de Montuïri, Richard Thompson, batle de Sant Joan, o Angelina Pérez, batlessa de Lloseta.