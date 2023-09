El PSIB-PSOE presenta iniciatives per a fer front a les agressions sexuals a les dones en l'àmbit de l'oci nocturn

El PSIB-PSOE reitera el seu compromís amb «la igualtat i la protecció de les dones i lidera una iniciativa aprovada a la Comissió d'Afers Socials del Parlament sobre la creació de mesures i protocols per fer front a les situacions de submissió química o agressions sexuals a dones en l'àmbit nocturn.

El PSIB-PSOE ha impulsat, per tal de treballar juntament amb la Patronal d'Oci i Hotelera, la creació de mesures concretes per tal d'actuar i prevenir en situacions de violència sexuals com les que han tingut lloc aquest estiu a les Balears i que han tingut un gran impacte internacional.

Una altra de les principals mesures aprovades és la prevenció i la informació a turistes perquè coneguin els seus drets i els recursos disponibles en cas de patir una agressió sexual i, alhora, conscienciar de les conseqüències penals als agressors.

Amb l'aprovació de la iniciativa de la diputada de la formació Silvia Cano, també s'insta al Govern a treballar la coeducació en els centres educatius per treballar l'educació sexual, el consentiment i la preocupació per «la cultura de la violació que es perpetua entre les i els adolescents amb el consum de pornografia».

Per tal de continuar vetllant per la seguretat de les dones en les festes patronals, una altra de les propostes és amb relació a la formació del cos de policia local i la millora dels protocols. També s'ha aprovat impulsar, com més aviat millor, els centres de crisi 24 hores per atendre a les víctimes d'agressions sexuals.