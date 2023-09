Alternativa exigeix que s'equipari el complement de residència «en concordança amb el cost de la vida a les Balears»

El Sindicat de docents Alternativa ha tronat a demanar, una vegada més, «l'equiparació real» del complement de residència «en concordança amb el preu de la vida a Balears».

Aquestes demandes arriben després de conèixer les dades presentades a l'informe de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que explica que a les Balears i a les Canàries els preus de la cistella de la compra s’han incrementat un 30,8 %, però el complement de residència a les Balears «queda molt allunyat del complement de les Illes Canàries».

A tall d'exemple, a Múrcia la cistella de la compra és la més econòmica, i allà el complement de residència no s'allunya del de les Balears: la diferència són uns 50 euros.

Des del sindicat recorden que el 2017 ja van iniciar la reivindicació per equiparar els complements de residència dels docents de les Illes Balears amb els docents de les Illes Canàries. «Vam ser els primers en fer aquesta reivindicació», asseguren, «i ens congratulem que altres entitats s’hagin afegit a la nostra petició».

Han fet èmfasi en que, fruit d'aquella reivindicació, l'any 2018 el Parlament va aprovar per unanimitat una PNL on s’instava al Govern a negociar amb l'executiu espanyol l’equiparació del complement de residència, així com dotar pressupostàriament aquest increment i incloure aquesta qüestió dins el Règim fiscal Especial de les Balears (REB). «Aquesta PNL ha quedat en res», lamenten des d'Alternativa.