CCOO Ensenyament demana equiparació salarial per al professorat d'FP que la Conselleria s'ha compromès a reincorporar

La Federació d'Ensenyament de CCOO ha presentat esmenes en la Mesa Sectorial celebrada aquest dimecres perquè se solucioni la greu situació que viu el professorat d'FP que ha quedat a l'atur, i així es doni compliment al punt 8 de l'acord marc signat el curs passat.

Des del sindicat ja van denunciar l'any passat en repetides ocasions el problema amb el Professorat Tècnic de Formació Professional, que es quedava fora del sistema per un nou requisit de titulació. Ara, des de Comissions Obreres han explicat que «la resposta que ens ha donat la Conselleria ha estat la incorporació immediata d'aquest professorat en aquest curs escolar, creant-se una borsa d'aspirants on estaran incorporats d'ofici els funcionaris interins que varen ser exclosos per no tenir les titulacions que se'ls hi exigien».

Tal com han exposat, el conseller s'ha compromès a cercar una solució per tal de donar estabilitat a aquest professorat fins a la jubilació. Per altra banda, CCOO demana que també se'ls reconegui un complement que equipari el seu salari amb el dels altres docents que realitzen la mateixa tasca docent. «Des de CCOO sempre defensarem que a mateixa feina, mateix salari», han exigit.