L’STEI sol·licita a la Conselleria una solució per al professorat tècnic d’FP amb una titulació superior

L'STEI Intersindical aprofita l’inici del curs escolar a formació professional per a recordar a la Conselleria d’Educació que té un deute pendent amb un col·lectiu de professors tècnics d’FP, alguns amb més de trenta anys d’experiència, que des del 1r de setembre de l’any passat estan a l’atur.

Aquestes persones, la majoria amb edats superiors a 50 anys, no han pogut participar del procés d’estabilització ni tampoc apuntar-se a les llistes d’interins, amb un escenari laboral, familiar i personal molt complicat, després de ser vàlids a l’Administració durant més de vint anys.

L’STEI reclama a la Conselleria d’Educació que, tal com recull l’Acord de millores en el seu punt 8è, «es plantegi la situació del professorat d’FP que no disposa de la titulació requerida per a l’accés» amb una ampla experiència i es trobi una solució digna a la seva situació, si tenim present que hi ha problemes per trobar docents per a aquests ensenyaments.

Cal recordar que només les Illes Balears, i recentment Astúries, són els únics territoris de tot l’Estat que han condemnat aquests docents a l’atur. La resta d’administracions els han mantingut en els seus llocs de feina mentre duri el procés d’integració del professorat tècnic d’FP dins el cos de secundària, això és fins el 19 de gener de 2026.