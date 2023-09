VOX diu que es revisaran els llibres de text perquè «es refereixen a Jaume I com a rei català», «es divinitza Catalunya» i fan «adoctrinament anticapitalista»

Els llibres de textos educatius que s'usen als centres educatius de les Illes Balears estan sent revisats pel seu «contingut ideològic», segons que ha explicat la diputada de VOX Manuela Cañadas.

Cañadas ha justificat aquesta afirmació en què, segons ella, els llibres d'història «es refereixen a Jaume I com a rei català», «es divinitza Catalunya» o que els d'economia realitzen un «adoctrinament anticapitalista» amb «una idea negativa de les empreses i els empresaris».

De la seva banda, el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha afirmat que el contingut el decideixen les editorials sobre la base del que es marca en els decrets estatals i autonòmics i la Lomloe no permet que una autonomia revisi els continguts dels llibres.

«En la Conselleria es té clar el principi bàsic de la llibertat d'ensenyament, que té per objectiu el desenvolupament de la personalitat humana i es creï en els valors bàsics de l'educació, que aposta per l'autonomia personal i pluralitat», ha argumentat.

Així mateix, ha recalcat que «fa molts anys» que les editorials «no necessiten l'aprovació de la Conselleria per a publicar els llibres de text» i ha agregat que «hi ha llibertat editorial i de càtedra».

No obstant això, ha apuntat que la Inspecció del Govern espanyol, o «això espera», «garanteix que no hi ha cap mena de controvèrsia ni històrica, ni d'una altra índole en els llibres de text».