No a l'amnistia, crear el delicte de 'deslleialtat institucional i sis pactes d'Estat la recepta de Feijóo per governar l'Estat espanyol

Alberto Núñez Feijóo ha proposat introduir el delicte de 'deslleialtat institucional' al Codi Penal, per recuperar 'l'esperit del delicte de sedició', derogat pel govern de Pedro Sánchez amb la reforma que va entrar en vigor al gener.

Ho ha dit en el discurs d'investidura del debat que ha començat aquest dimarts al Congrés dels Diputats, on també ha proposat endurir el delicte de malversació, presentant-se com a alternativa a un Pedro Sánchez que diu ser capaç de tot per seguir a la presidència espanyola.

El candidat del PP ha acusat el cap de l'executiu en funcions d'estar disposat a acceptar «totes les exigències de l'independentisme», «carregant-se de cop la igualtat de tots els espanyols».

«Tenc principis i paraula»

«L'amnistia o qualsevol forma equivalent és un instrument adequat per resoldre el conflicte català. Igualment, el conflicte no es resoldrà de forma definitiva si no contempla el dret a decidir del poble de Catalunya mitjançant un referèndum», ha començat el discurs. «Amb això bastaria, no? Doncs no, no defensaré això», ha dit Feijóo.

«Tenc principis, límits i paraula. I sobretot tenc un deure que no eludiré», ha conclòs en el que bé podria ser una rèplica al discurs del president de Catalunya, Pere Aragonès, en el debat de política general que se celebra al Parlament de Catalunya i en el qual ha instat a pactar les condicions d'un referèndum abans del 2027, quan hauria d'acabar aquesta legislatura.

I s'ha dirigit específicament als partits independentistes i sobiranistes, a qui ha acusat de «reduir la seva raó de ser a la qüestió identitària» i a qui ha reclamat que defensin qualsevol postulat que tenguin «per les vies legals i en el marc constitucional».

Sis pactes d'estat

Entre les propostes que ha plantejat si arribàs a governar, també ha parlat de fins a sis pactes d'estat. Entre aquests, un «pel sanejament econòmic» amb mesures com una rebaixa de l'IRPF per a famílies amb ingressos per sota dels 40.000 euros; fer extensiva la rebaixa de l'IVA que actualment s'aplica a aliments de primera necessitat a la carn i al peix; o mantenir les mesures contra la inflació vigents fins que baixin els preus.

També proposa que els «petits emprenedors» no paguin durant dos anys la quota d'autònoms o la gratuïtat de l'escolarització de 0 a 3 anys, això últim dins un altre pacte d'estat, en aquest cas «per a les famílies».

I en la carpeta del que ha anomenat «pacte per al benestar», hi ha inclòs mesures com «canviar la llei per a desokupar en 24 hores» i referències a evitar «imposicions i adoctrinament a les aules».

Hi ha hagut espai també per parlar de la crisi climàtica, defensant una economia «més verda», però «sense visions apocalíptiques» ni la «dictadura activista». El seu model, ha dit, és l'«equilibri entre la sostenibilitat ambiental i el desenvolupament econòmic i social».

D'altra nada, ha apuntat «provar la renovació del Consell General del Poder Judicial», amb el mandat caducat des de fa cinc anys, «alhora que es registra una llei de reforma del model d'elecció».

Sense la majoria necessària

Tothom dona per fet que la investidura de Feijóo fracassarà, perquè de moment el candidat del PP té 172 vots garantits --els dels diputats del PP, a més dels neofeixistes de VOX, Coalició Canària i UPN--. N'hi falten quatre per aconseguir la investidura en primera volta.

La votació, pública i per crida, serà aquest dimecres i, si no surt elegit, Feijóo tendrà una segona oportunitat divendres. En aquesta segona volta només necessitaria majoria simple, és a dir, més sís que nos. Per tant, en tendria prou amb quatre abstencions.