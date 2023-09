Vidal acusa Feijóo de «no tenir ni idea de quina és la situació dels fixos-discontinus a les Balears»

El diputat de Sumar Més, Vicenç Vidal, ha valorat com «una pèrdua de temps irritant» que «impedeix fer polítiques progressistes al servei de les classes populars» l'intent d'investidura del líder del PP Núñez Feijoo al Congrés dels Diputats aquest dimarts.

Vidal, que ha recordat al candidat del PP que «els partits europeus de la dreta liberalconservadora no pacten amb feixistes» al mateix temps que es referia al seu discurs com «un cúmul de despropòsits» amb «receptes econòmiques caducades», s'ha mostrat sorprès pel fet que «més de la meitat de la intervenció s'ha dedicat a relatar quina oposició farà al govern estatal progressista i no a exposar el seu programa» . Per al diputat de Sumar- MÉS, així mateix, és una «falta de respecte i una mostra del seu profund desconeixenent de les Illes Balears el fet que parli dels treballadors fixos-discontinus, molt habituals a ca nostra, com si fossin aturats o pràcticament no esmenti la qüestió de la insularitat o la necessitat del senador per Formentera».

Per cloure el diputat ha manifestat que «és esperpèntic que Feijoó parli de respecte a les llengües quan el govern de Prohens i VOX està realitzant el pitjor atac a la llengua catalana a les Illes Balears en dècades».