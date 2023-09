PSIB: «Demanam a Prohens que digui un no rotund a la llei d’apartheid lingüístic per ser anticonstitucional i antiestatutària»

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha demanat aquest dilluns al PP que expressi un «no rotund» a la llei d’imposició lingüística de VOX, perquè aquesta ni tan sols sigui presa en consideració al Parlament.

Negueruela ha destacat que «en aquesta normativa no hi té cabuda cap esmena perquè és anticonstitucional i antiestatutària», per la qual cosa ha exigit al PP que es pronunciï dient «no i punt, perquè si volen presentar esmenes, primer han de votar que sí al text en la seva admissió a tràmit».

En qualsevol cas, el portaveu del PSIB ha advertit que «estam davant un paperot del PP i VOX per ficar aquesta llei al Parlament i aprovar-la». Per això, Negueruela ha demanat a Prohens que digui clarament «que no té cabuda la presa en consideració d’aquest text i digui no a aquesta proposta d’apartheid lingüístic, o que el PP faci que Vox retiri la proposició de llei i demostri que té al seu soci de govern una mica controlat».

Per Negueruela, la presa en consideració d’aquesta llei és «l’atac més greu a la pluralitat i la convivència dels darrers quaranta anys i un intent de ficar a tot un país al túnel del temps per tornar a temps predemocràtics, amb un despropòsit emmarcat dins una estratègia global que persegueix a aquells ciutadans i idees que no pensen com ells».

A més a més, segons Negueruela, aquesta llei «suposarà la ruptura de consensos històrics i tornar a les etapes més dures i radicals d’aquest Estat, mentre Espanya avança cap a una altra direcció, amb pluralitat, amb convivència i facilitant l’ús de les llengües cooficials al Congrés».

Al capdavant, ha explicat el portaveu parlamentari del PSIB, hi ha «un PP sense nord, amb un únic soci que és VOX, que ven els nostres drets a la ultradreta, per la qual cosa demà demanarem a Prohens que digui que no a l’oficina d’imposició lingüística».