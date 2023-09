Alzamora (MÉS): «El pacte PP-VOX només pren decisions per a fomentar l'ús del cotxe privat i incrementar el col·lapse viari»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha lamentat aquest dissabte l'anunci de la institució insular d'incrementar en els pròxims dies la velocitat a la via de cintura de Palma i ha reclamat la publicació dels informes tècnics que avalen aquesta decisió.

Alzamora ha explicat que la reducció aplicada durant el mandat anterior ha contribuït de manera notable a posar fre al deteriorament ambiental que causa l'emissió de gasos procedents dels vehicles de motor. De fet, la reducció de la velocitat a la xarxa viària és, segons conclouen els estudis especialitzats, una de les mesures més eficaces per a complir els compromisos de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle subscrits per la UE en l'Acord de París. A més, segons dades del mateix Consell de Mallorca, «des de la reducció de la velocitat màxima de circulació de 100 a 80 kilòmetres per hora en la via de cintura s'ha reduït tant la sinistralitat com la contaminació acústica i ambiental».

En concret, i sempre segons les dades en possessió del Consell de Mallorca, tal com ha detallat Alzamora, «el soroll ha descendit cinc decibels i ens situa per primera vegada per sota dels límits que marca l'organització Mundial de la Salut». Així, el dirigent de MÉS ha recordat que l'exconseller Ivan Sevillano ja havia fet públic que des de l'aplicació de la mesura també havia descendit un 25% el nombre de partícules contaminants. En aquest context, Alzamora ha remarcat que la reducció de la velocitat «també ha tengut una incidència i repercussió en els conductors que han estalviat benzina».

Així, Alzamora ha reclamat al president Galmés la publicació d'aquests informes i ha desvelat que, en realitat, el nou equip de govern farà efectiu el canvi a partir de l'informe inicial en el qual els tècnics del Consell aconsellaven rebaixar la velocitat màxima de 120 km/h a una franja entre els 80 i els 100 km/h. «Mentre el govern de progrés va optar per davallar fins al màxim possible, el pacte PP-VOX opta pel límit màxim. Queda clar que només prenen decisions per a fomentar l'ús del cotxe privat i incrementar tant el col·lapse de la xarxa viària com la contaminació ambiental», ha assegurat Alzamora.