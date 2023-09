Alzamora (MÉS): «L'ampliació de carrils a la via de cintura que planteja el PP és recuperar un model depredador del territori»

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha rebutjat aquest dissabte la intenció del departament insular de Mobilitat i Carreteres d'afegir un carril més en dos trams de la Via de Cintura. Alzamora ha lamentat l'anunci fet pel conseller Fernando Rubio en una entrevista a IB3 i ha assegurat que el projecte «suposa tornar a un model d'asfalt i depredador del territori que no solucionarà els problemes de trànsit de l'illa».

Segons Alzamora, tots els experts coincideixen en destacar la «inutilitat de construir més vies d'alta capacitat per a reduir les congestions de trànsit». De fet, ha recordat que l'ampliació de la xarxa viària crea una demanda induïda i provoca un efecte crida per a utilitzar el vehicle privat. «Ampliar o construir noves carreteres és crear més incentius per a utilitzar els cotxes en detriment del transport públic. El PP deixa clar quin és el seu model: més cotxes, més trànsit, més contaminació i més consum de territori», ha assegurat el conseller de MÉS.

Alzamora, ha reclamat la «retirada immediata del projecte» i ha criticat que el PP aposti per l'asfalt en comptes d'impulsar un ordenament eficaç de la mobilitat». En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha recordat que en el darrer ple, la institució va votar i aprovar una moció presentada per MÉS la qual insta el Govern a iniciar el procés per a l'efectiu traspàs de competències de transport terrestre.

«La millora de la mobilitat passa inexorablement per assumir les competències en matèria de transport terrestre. Només d'aquesta manera el Consell podrà dissenyar i executar de manera ordenada i global un sistema públic de transport que integri, a més, la xarxa de Serveis Ferroviaris de Mallorca», ha assegurat Alzamora. «Tot plegat ha de servir per a disposar d'un transport públic regular i de qualitat durant tot l'any que no estigui pensat només pels turistes i que sigui una alternativa real per a la població resident a l'illa», ha sentenciat el portaveu.