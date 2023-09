CCOO insta el Govern a desmarcar-se de la política lingüística que vol implementar l'extrema dreta

CCOO ha instat aquest divendres el Govern de Marga Prohens a no donar suport a la proposició de llei de creació de l'Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística plantejada pels neofeixistes de VOX. Com ja ha informat dBalears, la presentació del projecte ja ha causat la primera divisió entre l'Executiu del PP i els seus socis.

Segons CCOO, un cop conegut la presentació per part de VOX de la proposició de llei de creació de l'oficina, el sindicat demanan a Prohens que no doni suport a la proposició i que compleixi, en matèria lingüística, el que estableix l'Estatut d'Autonomia i la llei de normalització lingüística de les Illes Balears que va ser aprovada per unanimitat al Parlament.

CCOO entén que la llengua «ha de ser un vehicle de cohesió social i el català, com a llengua pròpia de les Illes Balears, ha de ser coneguda, protegida i promocionada tan socialment com, de manera especial, en el món del treball».

«No podem consentir cap retrocés en la defensa dels drets lingüístics, i molt manco que llengua sigui objecte de confrontació social; una confrontació creada artificiosament pels qui cerquen rèdits polítics a força d'enfrontar a la ciutadania», ha dit CCOO.

Des del sindicat, es mantenen fermes en «la defensa de la convivència i el respecte a les diferents llengües, cada una amb les seves modalitats, que són pròpies a tot l'Estat, i, en especial, el català propi de les Illes».