El Govern Prohens diu que no coneixia el projecte d'Oficina de VOX i el PP se'n desmarca: «No ens agrada ni poc, ni gens»

El Govern ha assenyalat que no coneixia i que no ha pactat el text de la proposició de llei registrada en el Parlament per part de VOX per a la creació i regulació de 'l'Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística'. Segons ha explicat aquest divendres en portaveu del Govern, Antoni Costa, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern, en l'acord de Govern entre el PP i VOX hi ha un punt en el qual es fixa que es crearà una Oficina de Llibertat Lingüística i que serà VOX qui presenti la proposició de llei.

Costa ha manifestat, no obstant això, que el Govern no coneixia aquest text i que no ho han analitzat en profunditat. Igualment ha indicat que «no hi haurà ni un text legal que s'aprovi en el Parlament que no compleixi l'Estatut d'Autonomia». Així mateix, ha assenyalat que «dependrà dels grups parlamentaris la tramitació del projecte». Finalment, Costa ha reiterat que «el que s'ha pactat és que es crearà una Oficina de Llibertat Lingüística» i no aquesta proposició de llei concreta.

El PP en demana la retirada «immediata»

Per part seva, el portaveu del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha reclamat a VOX que retiri la Proposició de Llei, ja que el text presentat no els agrada «ni poc, ni gens». Sagreras ha anunciat que, de no retirar-se, presentaran «multitud» d'esmenes a la proposta legislativa que VOX va decidir registrar aquest dijous de manera «incomprensible», perquè ha assegurat que el text «no estava pactat» i «no havien estat avisats». «Fa mal centrar-se en aspectes concrets de la norma, atès que envaeix competències, no ens agrada el preàmbul o té un règim sancionador que està fora de lloc», ha afirmat Sagreras, per la qual cosa ha demanat la seva retirada «immediata».