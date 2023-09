MÉS per Mallorca denuncia que el Govern de Prohens «vol acabar amb la sanitat pública universal»

MÉS per Mallorca ha denunciat aquest divendres que el Govern de Marga Prohens «acaba amb la sanitat pública i universal» després d'haver conegut a través dels mitjans de comunicació que la Conselleria de Salut denegarà l'atenció sanitària gratuïta a les persones en situació administrativa irregular la targeta mèdica de les quals caduqui i obligarà a presentar una sol·licitud per a la prestació d'aquests serveis pels quals hauran de pagar una quota mensual de fins a 157 euros.

«Eliminar l'atenció sanitària pública, gratuïta i universal és una mesura xenòfoba, racista i aporofòbica que beu del marc ideològic del pacte PP-VOX i que generarà un problema de salut pública», ha assegurat el portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. «Aquest govern és un perill», ha afegit Apesteguia.

A més, el també coordinador de la formació ecosobiranista ha assegurat que si amb aquesta mesura el Govern del PP pretén reduir la despesa pública provocarà l'efecte contrari perquè patologies que podrien ser ateses, medicades i controlades als centres d'Atenció Primària s'agreujaran i acabaran per col·lapsar i generar una despesa major als serveis d'urgència i hospitalaris on «per una qüestió de drets humans no es pot deixar d'atendre ningú».

Finalment, Apesteguia ha recordat que es tracta d'una mesura que ja va ser impulsada pel Govern de José Ramón Bauzá i que va acabar amb la mort d'Alpha Pam.