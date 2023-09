El PSIB durà Marta Vidal a l’Oficina Anticorrupció per administrar una societat immobiliària sent consellera d’Habitatge

El Grup Parlamentari Socialista ha anunciat, a través de la diputada Mercedes Garrido, que durà a la consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, davant l’Oficina Anticorrupció, per administrar una societat immobiliària sent consellera d’Habitatge.

Garrido ha traslladat la preocupació del PSIB «per les notícies que surten cada dia de la consellera, especialment avui quan hem pogut conèixer que fins ahir que va presentar la seva declaració de béns, estava administrant una societat immobiliària».

Per a la del PSIB, es tracta d’un fet «d’una gravetat enorme, perquè és la consellera encarregada de prendre les mesures i de legislar pel que fa al mercat immobiliari de les Illes Balears».

Per això, el Grup Parlamentari Socialista posarà en coneixement de l’Oficina Anticorrupció aquest fer per tal que aquest organisme pugui investigar i emetre els informes corresponents sobre la incompatibilitat o no de Marta Vidal durant els més de dos mesos que ha combinat el seu càrrec de consellera amb la gestió d’una societat immobiliària.

A més a més, Garrido ha avançat que el PSIB registrarà una sèrie de preguntes per saber si la consellera ha tengut relacions amb fons voltor mentre era consellera més enllà de les que ja ha reconegut al Parlament i si ha tengut relació amb altres societats immobiliàries, perquè «són qüestions que prenen una importància major de la que han tengut fins ara».

Finalment, Garrido ha insistit en la necessitat que la consellera Vidal comparegui «d’una vegada per totes al Parlament per donar explicacions», tot recordant que «PP i VOX ja han votat dues vegades en contra que vengui a seu parlamentària a comparèixer».

En qualsevol cas, per al PSIB, aquest és un fet més que demostra la necessitat que l’Oficina Anticorrupció no només no s’elimini, sinó que es reforci.