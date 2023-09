MÉS per Mallorca registra una comissió d’investigació pels 88 habitatges de Metrovacesa

El portaveu del grup parlament de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha anunciat aquest dimecres el registre d’una comissió d’investigació sobre l’avortament del procediment de tempteig i retracte per mitjà del qual l’anterior Govern pretenia adquirir 88 habitatges de Metrovacesa al Nou Llevant de Palma. El partit ecosobiranista pretén aclarir així la relació de Marta Vidal amb el fons voltor AEW Invest prèvia al seu nomenament com a consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat i saber si aquesta relació va tenir a veure amb una decisió que hauria provocat la possibilitat de guany de 8 o 9 milions d’euros per part del fons que es va beneficiar de la cancel·lació de l’operació.

«Les declaracions que ha fet la consellera Vidal han estat contradictòries i insatisfactòries i ha incorregut en incoherències constants que clamen al cel», ha assegurat Lluís Apesteguia, en relació a les preguntes i requeriments que s’han realitzat des de l’oposició a Marta Vidal sobre la seva relació amb el fons voltor que es va beneficiar de la cancel·lació de la compra dels 88 pisos de Metrovacesa.

De fet, en aquest sentit, Apesteguia ha recordat que el mes de juliol passat la consellera va insinuar la comissió de delictes per part de l’anterior Govern i que, tot i que va dur l’expedient a la Fiscalia no va formalitzar la denúncia. «Els mesos posteriors i les darreres setmanes hem anant coneixent contactes de la consellera amb persones vinculades al fons voltor que s’han anat succeint amb desmentits i declaracions contradictòries, la darrera aquest dimarts passat en seu parlamentària». «Un governant pot equivocar-se però no pot faltar a la veritat i la consellera Vidal hauria de ser la primera interessada en aclarir els fets», ha afegit Apesteguia.

El portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca ha defensat així mateix la necessitat «d’elevar la forma de fer política» i que els governants i representants públics actuïn amb transparència «i donin certeses dels fets així com s’han produït». «No podem mantenir el joc d’insinuacions que fan minvar la qualitat democràtica de les nostres institucions», ha conclòs Apesteguia.