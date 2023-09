PSIB: «És preocupant que sigui el Govern qui abanderi la necessitat de prescindir de l'Oficina Anticorrupció»

El portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, Marc Pons, ha expressat l’alarma del PSIB-PSOE per l’anunci del Govern de voler tancar l’Oficina Anticorrupció.

Durant la compareixença del director de l’Oficina Anticorrupció, Tòfol Milan, per a presentar la memòria anual corresponent a l’any 2022 a la Comissió d’Assumptes Institucionals del Parlament, el portaveu parlamentari del PSIB ha considerat que el tancament d’aquest òrgan «representa l’eliminació d’un filtre en la necessitat que les institucions actuïn contra una realitat existent, que és la corrupció», per la qual cosa «eliminar-la representa una errada i és fer un anunci a abaixar la guàrdia en relació amb un tema que durant anys ha preocupat molt a les Balears».

Per al Grup Parlamentari Socialista, «és preocupant que sigui el Govern qui abanderi la necessitat de prescindir d’aquest organisme. Creim essencial i molt important l’Oficina Anticorrupció, en la qual segurament hi ha espais de millora però feina en fan».

De fet, el portaveu parlamentari del PSIB ha resolt, després de les intervencions de Milan, que «sembla clar que espais de duplicitat no n’hi ha, i que hi ha tasques que o les fa l’Oficina o quedarem desprotegits, perdent mecanismes i filtres que ajuden a combatre la corrupció».

En total, hi ha 14 oficines Anticorrupció a l'Estat espanyol i «a cap d’elles es planteja la seva dissolució, per la qual cosa arribam a la conclusió que aquests organismes fan un bon servei i si aquest té algunes mancances, la solució no és matar l’oficina, sinó reforçar-la amb més recursos econòmics i amb més espais competencials», ha explicat Pons.