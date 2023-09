Reclamen que l'Ajuntament de Palma se sumi a la celebració de l'Octubre Trans

La setmana passada, el regidor i les regidores de MÉS per Palma es varen reunir amb la sectorial LGTBIQ del partit per a treballar la moció que els ecosobiranistes duran al pròxim ple demanant la implicació de l’Ajuntament de Palma en la celebració de l’Octubre Trans.

Cal recordar que des de l'any 2009, el tercer dissabte d'octubre se celebra a escala mundial el Dia Internacional d'Acció per a la Despatologització Trans i, des d’aleshores, l'octubre continua essent un mes en què es reivindica amb diferents accions i activitats conegudes com a Octubre Trans que les identitats trans són «maneres de viure lliurement la identitat o l'expressió de gènere».

El regidor de MÉS, Miquel Àngel Contreras, ha posat en antecedents aquesta celebració a la ciutat i ha explicat que «a Palma, l'Octubre Trans començà a celebrar-se amb accions específiques organitzades per entitats, persones i col·lectius socials i, des de fa uns anys, l'Ajuntament de Palma s'hi suma organitzant tot un programa d'activitats per a reivindicar i generar consciència social al voltant de la qüestió trans».

A més, Contreras ha remarcat que «s'ha avançat molt en matèria de legislació, tant a les Illes Balears com a l'Estat espanyol, però malauradament la transfòbia i les discriminacions cap al col·lectiu LGTBIQ encara són a l’ordre del dia. Per tant, és evident que cal continuar promovent una educació sexual integral, transversal, feminista, que faciliti que es visibilitzin i respectin totes les diversitats». «És per això que és imprescindible dur a terme accions i activitats com les que emmarca l’Octubre Trans per seguir generant consciència social. I és imprescindible que l’Ajuntament de Palma se sumi a aquesta celebració amb contingut propi, i també donant suport a les iniciatives ciutadanes i d'entitats socials que s'organitzin al voltant de l'Octubre Trans», reclama.

Finalment, cal posar sobre la taula dades objectives, com la Diagnosi LGTBI de Palma realitzada per Ben Amics amb el suport de l'Ajuntament, publicada enguany, que assenyala que un 72,7% de les persones trans enquestades senten no tenir igualtat d'oportunitats a l'hora de desenvolupar el seu dia a dia, a més de tenir certes dificultats a l’hora de realitzar tràmits oficials o de relacionar-se amb l’administració. Per tot això, «des MÉS per Palma també demanarem que s’ofereixi formació al personal municipal, especialment a aquell que fa atenció presencial, sobre diversitat sexual i de gènere, així com que l’Ajuntament de Palma reflecteixi la diversitat del col·lectiu LGTBIQ als tràmits i sol·licituds municipals, entre d’altres», ha conclòs Contreras.