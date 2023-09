MÉS per Palma: «Eliminar l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania és il·legal»

Els regidors de MÉS per Palma, Neus Truyol, Miquel Àngel Contreras i Kika Coll, s’han reunit amb la Defensora de la Ciutadania i el seu equip. El motiu que ha propiciat aquesta reunió és un dels punts de l’acord programàtic entre PP i VOX que proposa la supressió de l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania i de la figura que la representa.

«Legalment només es podria destituir la Defensora per un delicte, pel seu decés o per una negligència. Entenem, per tant, que l’acord que plantegen VOX i PP al seu document, a més de ser il·legal, és només un desig que pretén retallar drets a la ciutadania i eliminar canals democràtics de l’Ajuntament», ha afirmat Coll. «El PP i VOX no poden fer i desfer com vulguin, hi ha lleis que han de respectar. Però està clar que ells sols es fixen en una part de la legalitat. Les lleis per garantir un habitatge digne, protegir el patrimoni o el dret a una bona atenció dels serveis públics, aquestes les obvien», ha remarcat.

Amb posterioritat a la reunió, la regidora Kika Coll ha explicat que aquesta és «una de les primeres retallades del Pacte de Retrocés entre PP i VOX als drets de la ciutadania», a més de ser contrària a la legalitat vigent: «Recordam que l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania és una institució municipal amb caràcter independent que basa la seva tasca en la defensa de les llibertats i els drets dels ciutadans i ciutadanes de Palma en qüestions relatives als serveis que ofereix l’Ajuntament»

Coll ha reivindicat que l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania és «una eina per a garantir els drets dels veïns i veïnes de Palma. Això és una dèria de VOX, duen 4 anys dient que la Defensora fa la feina de l’oposició. Està clar que VOX, amb 4 anys a l’Ajuntament, encara no sap quin és el seu paper. VOX és ben conegut per ser gent de poca feina. Però el que és més greu és que VOX vol eliminar tot el que sona a defensar els drets de la gent. VOX vol desmuntar la democràcia i que governi la llei de la selva. I el PP li ha comprat el discurs. El PP és còmplice directe del feixisme que practica VOX».

A més, Coll ha denunciat: «És curiós veure com el PP, que va votar a favor del nomenament d’Anna Moilanen com a Defensora, tant el 2016 com el 2021, ara es deixa manipular per VOX i permet un atac gratuït a aquesta figura».

El darrer any, l’Oficina de la Defensora va atendre més de 120 peticions per escrit i va obrir més de 450 expedients durant l’any. Les queixes, peticions o suggeriments tenen a veure principalment amb els renous, la brutícia, l’atenció pública i les multes de circulació.