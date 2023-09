Marc Bonet: «L'ús de la llengua pròpia augmenta l'adherència terapèutica del pacient, així ho avala la bibliografia mèdica»

Marc Bonet, metge anestesiòleg de l'Hospital Son Llàtzer, explica en un vídeo promocionat per l'Obra Cultural Balear que el català mai ha estat un problema pels professionals sanitaris.

«La comunicació sí que salva vides, els metges ho sabem». Bonet parla d'empatia i de confiança en la relació metge-pacient, i demana que s'augmentin i millorin les eines perquè, ara que s'ha eliminat el requisit, el català «no es converteixi en un problema».

Bonet explica que «l'OMS defineix la salut com un tot integral, on aquest vessant social també és molt important. No es pot treure l'oportunitat a què els professionals puguin aprendre la llengua de la meitat dels seus pacients, perquè el sanitari es deu al pacient, no a l'inrevés».