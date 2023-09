L'extrema dreta també exigeix que no faci falta conèixer la llengua pròpia per a fer feina a l'Ajuntament de Palma

Els grups municipals del Partit Popular i VOX varen acabar el passat juliol amb 36 anys de consens en matèria lingüística a l'Ajuntament de Palma. Els vots del PP a favor de la proposta de l'extrema dreta per a canviar el Reglament de Normalització Lingüística de Cort modifiquen un reglament que s’ha mantengut en vigor durant 36 anys i que salvaguardava els drets lingüístics dels ciutadans.

A banda d'aquesta modificació, també varen aprovar l'espanyolització del domini oficial de l'Ajuntament de Palma (palma.cat) que, a partir d'ara, serà exclusivament palma.es.

Sobre aquest fet, s'hi va pronunciar l'Obra Cultural Balear (OCB), qui va alertar que la modificació substancial del Reglament de Normalització Lingüística equival a «trencar el consens en una matèria tan sensible com l’ús de la llengua catalana»; i que qualsevol canvi en la regulació dels usos lingüístics institucionals i administratius «requereix de consens polític i social i no es pot veure sotmès a canvis conjunturals en la correlació de forces polítiques de la corporació».

L'entitat, a més, va manifestar els dubtes jurídics que planteja aquesta proposició; especialment, perquè els canvis que s’hi han anunciat semblen difícils de conciliar amb la Llei 3/2003 de règim jurídic de l’Administració de la CAIB, sense una modificació prèvia dels seus articles 43 i 44.

Per això, l'OCB ha anunciat que acudirà a la jurisdicció contenciosa administrativa per a restaurar la legalitat conculcada. Així, ha recordat que l’article 4.3 de l’Estatut d'Autonomia conté un mandat explícit als poders públics, d’activar les actuacions de promoció del català necessàries per assolir la plena igualtat entre les dues llengües oficials. Ben igual que la disposició transitòria quarta de la Llei de Normalització, que obliga explícitament les corporacions locals; i en el cas de l’Ajuntament, a més, no es pot oblidar la Llei 23/2006, de capitalitat de Palma, que estableix, en l’article 4.1, que la llengua catalana és la pròpia de la institució; això és, la seva llengua d’utilització normal

El grup municipal VOX, no satisfet encara amb l'aprovació d'aquestes dèries -gràcies al pacte amb el PP a Cort- demanarà al proper ple ordinari l'eliminació del requisit del català a les proves d'accés a la funció pública local. Així, el partit d'extrema dreta va més enllà i exigirà que no faci falta saber la llengua pròpia per a fer feina a l'Ajuntament de Palma, cosa que retallarà de manera directa els drets lingüístics dels ciutadans catalanoparlants.