El pacte PP-VOX impedeix que el Consell de Mallorca es pronunciï en defensa de la llengua catalana

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha lamentat aquest dijous el rebuig del pacte PP-VOX a una moció presentada per la formació ecosobiranista en defensa de la llengua catalana. La intenció era que la institució insular instàs el Govern a retirar de forma immediata el decret que suprimeix el requisit lingüístic a la Sanitat pública. La iniciativa, segons ha explicat Alzamora, ara serà presentada a tots els ajuntaments de Mallorca on la formació té representació institucional.

Tot, segons ha assegurat, perquè la supressió del requisit lingüístic a la Sanitat «confirma que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, continua sent menystinguda i perseguida». En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista ha remarcat que el més greu, però, és que «en aquest cas ha estat el mateix Govern l'encarregat d'atiar el conflicte lingüístic i rompre els consensos polítics i socials que durant els darrers anys han permès normalitzar la promoció de l'ús i el reconeixement de la llengua com a patrimoni col·lectiu i de cohesió social».

Jaume Alzamora ha explicat durant la defensa de la moció que decisions com la del Govern de suprimir el requisit lingüístic contribueixen i agreugen la precarietat del català. «En realitat, aquesta ideologia bilingüista no és res més que una forma d'encobrir i legitimar la subordinació d'una llengua a l'altra i el consegüent procés de substitució lingüística que pateix la societat de les Illes Balears», ha dit.

Finalment, MÉS per Mallorca recorda que els poders públics han d'adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l'ús normal de la llengua catalana. Per això, la mateixa moció incloïa un acord en el sentit de refermar el compromís del Consell amb la llengua catalana i plantejava un «esforç més gran» per part de la institució per a garantir els drets lingüístics de tota la població. Per a fer possible l'acord, MÉS instava l'equip de govern a recuperar la direcció insular de Política Lingüística. Totes aquestes propostes han estat rebutjades pel pacte PP-VOX.