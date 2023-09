Més per Menorca demana la compareixença del conseller Simón Gornés pel cas de la festa privada a Llatzeret

Més per Menorca, després d'haver tengut coneixement que un membre de l'equip de govern PP-VOX del Consell Insular ha organitzat una festa privada a les instal·lacions públiques de Llatzeret, ha demanat, a través del seu portaveu Josep Juaneda, que el conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació, José Simón Gornés, comparegui urgentment davant el ple de la institució per resoldre els dubtes que envolten aquests fets greus.

En detall, dia 2 de setembre va tenir lloc a les instal·lacions de Llatzeret una festa privada organitzada per part d'un membre de l'equip de govern del Consell, concretament la directora insular de Projectes Sostenibles i Cooperació Local i Internacional, Marta Febrer, amb més de 60 convidats. Aquesta festa es va realitzar sense haver fet cap petició d'ús de les instal·lacions prèviament, fent un ús de les mateixes que no està permès a la llicència d'activitat atorgada per l'Ajuntament de Maó, i a més, incomplint l'ordenança fiscal que regula les taxes d'ús privatiu del Llatzeret.

El portaveu del partit menorquinista, Josep Juaneda, ha explicat que el PP «sempre s'ha pensat que les institucions públiques són seves, que pot fer el que vol amb elles, i aquesta és la seva forma de governar». Juaneda ha afegit que «els responsables públics han de donar exemple, ser transparents i no malmetre l'honorabilitat de les institucions amb els seus actes».

Per aquest motiu, els menorquinistes exigeixen explicacions pels fets ocorreguts i que s'assumeixin les responsabilitats pertinents.