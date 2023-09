El Pi proposa que l’ecotaxa serveixi per a comprar places turístiques obsoletes i que es puguin transformar en habitatges

El Pi-Proposta per les Illes Balears presenta una moció al Consell de Mallorca per a instar el Govern perquè una part de l’ecotaxa es destini a comprar places turístiques obsoletes i que es puguin transformar en habitatges, oficines o serveis. «És una bona mesura per intentar rebaixar la massificació que viu Mallorca i també donaria una solució al greu problema de l’habitatge», ha explicat Antoni Salas, portaveu d’El Pi al Consell de Mallorca.

Salas, acompanyat de l’altra consellera insular de la formació, Magdalena Vives, han explicat que «Mallorca i les Illes Balears viuen una situació de saturació turística i poblacional. El ritme de creixement en pressió turística i humana dels darrers anys afecta negativament els residents i al mateix temps al sector turístic», recorda Salas. «És necessari un canvi de rumb en aquest aspecte perquè si no posam remei morirem d’èxit», ha assegurat el portaveu.

«Per això, El Pi proposa que el 25% de l’impost de turisme sostenible, conegut com ecotaxa, es destini a la compra d’establiments obsolets i de baixa qualitat, amortitzant les seves places», explica Salas.

Per altra banda, Salas destaca que «un altre 50% es dediqui a cada municipi en funció de la recaptació que s’hagi produït, per finançar projectes locals lligats a la sostenibilitat, lluitar contra el canvi climàtic i a la millora del destí». «D’aquesta manera es millorarà Mallorca com a destí turístic», assegura.

Per acabar, la moció també demana que es modifiqui el funcionament de la comissió de seguiment de l’Impost de Turisme Sostenible, per tal que «aquesta sigui qui decideixi els criteris i prioritats per a la compra d’establiments i els projectes locals i no el Govern com a tal».