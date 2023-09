El Pi proposa crear una ITV a Porreres: «El Consell només ha d’aixecar el telèfon»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Consell Insular de Mallorca, Antoni Salas, juntament amb la batlessa de Porreres, Xisca Mora, i la consellera insular Magdalena Vives, han presentat la possibilitat de fer una estació d’Inspecció Tècnica de Vehicles a Porreres. «Les ITV estan col·lapsades i no donen cita fins a finals d’octubre. Hi hem de posar remei urgent», explica Salas. A més, la moció també inclou ampliar les instal·lacions d’Inca i Manacor amb una línia més.

L’equip de consellers presentarà una moció al pròxim ple del Consell de Mallorca perquè la institució insular faci les passes pertinents perquè aquesta sigui una realitat com més aviat millor. «L’Ajuntament de Porreres té solars buits al polígon industrial que s’adaptarien perfectament a les necessitats d’aquesta infraestructura. Només s’hauria de firmar un conveni amb el consistori i l’endemà podrien començar a fer feina perquè sigui una realitat», ha assegurat Salas.

«Aquesta estació podria donar servei als municipis de Porreres, Vilafranca, Montuïri, Felanitx, Campos, Santanyí o Ses Salines. A més, aquesta zona del Pla de Mallorca és molt agrícola i molts de pagesos podrien dur a passar la inspecció tècnica a l’estació de Porreres», ha explicat Salas.

Per la seva part, la batlessa de Porreres, Xisca Mora, explica que «fer una ITV al poble facilitaria als veïnats, pagesos i tallers mecànics de la comarca la revisió dels seus vehicles. Tenim solars al polígon industrial i s’han de dur a terme accions per dinamitzar-lo i aquesta en seria una de molt bona», insisteix. «El Consell només ha d’aixecar el telèfon perquè ho puguem posar en marxa», remarca Mora.

Per altra banda, El Pi també aposta per ampliar les estacions d’Inspecció Técnica de Vehícles de Manacor i Inca i així descolapsar el servei també en aquestes zones. «Amb la posada en marxa d’aquesta estació a Porreres i l’ampliació d’Inca i Manacor reforçariem el servei de la zona del migjorn de Mallorca, el Llevant i el Raiguer» insisteix Salas. A més, ha posat en valor que la idea va sorgir d’un dels integrants de Joves per les Illes. «Els joves són el futur. És un luxe poder comptar amb ells i que ens facin arribar idees tan bones com aquesta», ha recordat Salas.

Aquesta és una iniciativa que El Pi ja va dur al seu programa electoral de les passades eleccions. «Porreres té el terreny, ara falta que el Consell faci la passa i aposti, com El Pi, a fer una ITV a Porreres», ha conclòs Salas.