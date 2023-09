El PSIB-PSOE proposa la gratuïtat de les primeres matrícules universitàries

La secretària general de PSIB-PSOE i expresidenta del Govern, Francina Armengol, ha presidit la reunió de la direcció del Grup Parlamentari Socialista per definir l'estratègia política de cara al curs parlamentari que comença.

El portaveu parlamentari de la formació, Iago Negueruela, ha proposat un nou escut social «davant l'inici del curs més car de la història», incloent-hi «el retorn de les primeres matrícules universitàries, que es mantengui la gratuïtat del transport públic, ajudes per a les activitats extraescolars i el manteniment de les deduccions fiscals impulsades l'any passat, també incrementant les que ajuden a les famílies amb hipoteques variables».

Des de la formació han explicat que aquesta setmana tenen previst tractar aquestes qüestions «en reunions amb tots els agents socials per proposar conjuntament aquest nou escut social», que traslladaran al Parlament en forma d'iniciatives parlamentàries i esmenes a les normatives que faci el PP.

A més a més, Negueruela ha criticat que el Govern de Prohens «va començar malament i continua sense donar solucions a la ciutadania». Segons el portaveu, «el Govern no està preparat i no s'ha estudiat els temes, per la qual cosa el vicepresident Costa ha de donar moltes explicacions».

Fent referència a les actituds masclistes de Luis Rubiales, ha remarcat que «crida l'atenció que un dels socis del Govern no faci les declaracions institucionals amb l'altre soci, sinó que vagi en solitari».

Per acabar, Negueruela ha traslladat també, en nom del PSIB-PSOE, la solidaritat amb el poble marroquí pel terratrèmol d'aquest cap de setmana, així com el suport als familiars de les víctimes.