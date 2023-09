El PSIB tampoc no participarà a la «Diada fake» de PP-VOX: «No serem còmplices d'aquesta guerra cultural»

El grup de consellers del PSIB al Consell de Mallorca no participarà aquest dimarts, 12 de setembre, a cap dels actes que ha convocat l'equip de govern amb voluntat de substituir la celebració habitual de la Diada de Mallorca, que des de 2016 se celebra el 31 de desembre. «No serem còmplices d'aquesta guerra cultural que PP-VOX al Consell lliura en contra de la nostra història, cultura i identitat com a mallorquins», ha afirmat Cladera.

Des de 2016 Mallorca celebra de manera normalitzada la Diada el dia 31 de desembre, coincidint amb el dia de l'Estendard, que commemora l'entrada de les tropes del rei Jaume I a la ciutat de Palma, tal dia de 1229. Cladera ha explicat que a partir de 2015 es va plantejar «una feina molt seriosa al si del Consell, amb una ponència tècnica formada per historiadors i diversos experts, que van arribar a la conclusió que la data més acurada per celebrar la festa de tots els mallorquins i mallorquines era la del 31 de desembre».

Durant tots aquests anys, tant PP com VOX han volgut mantenir la data del 12 de setembre com la Diada de Mallorca, realitzant ofrenes a la tomba del rei Jaume II al panteó privat de la Seu. «Ara, PP-VOX ens imposen els seus actes de partit i els converteixen en actes institucionals», ha afirmat Cladera.

Per si això fos poc, aquests actes s'han improvisat sense que la decisió de canviar la festivitat del 31 de desembre per la del 12 de setembre hagi passat pel ple, com hauria de ser preceptiu. «Ens trobam davant d'un abús clar de poder per part de PP-VOX, que actuen de manera arbitrària, escollint una data sense cap rigor històric, i desprecien la feina d'estudi feta en 2016», remarca.

Cladera ha exigit que es mantengui la data del 31-D «com a centre» de la Diada de Mallorca, ja que va ser fruit d’un consens d'una comissió d’experts que comptà amb participació ciutadana, que aplegà l'acord del 90% dels historiadors, del 79% dels ajuntaments, d’un 84% de les entitats vinculades i d’un 80% dels ciutadans consultats.

En el cas que PP-VOX perseveri en la seva decisió de modificar la data de la Diada, «exigirem novament un procés participatiu i la concurrència d’experts», per tal de poder contraposar arguments científics amb les conclusions de la ponència de 2016.

Cladera sosté que els actes que el Consell improvisa demà dimarts «estan carregats d’un simbolisme propi de falsos històrics i invencions de noves tradicions, en demèrit de Jaume I d’Aragó o de la Festa de l’Estendard i els altres actes del 31D».

«És, sens dubte, una nova manifestació de la guerra cultural que imposa l'extrema dreta, que afecta a temes relacionats directament amb la llengua, la cultura i la identitat pròpies de Mallorca, que VOX, amb l'ajuda inestimable del PP, es proposa devaluar, menystenir i destruir de manera sistemàtica, com a part del seu pla polític de recentralització, que també passa pel retorn de competències insulars i autonòmiques cap a l'Estat, com ja va assenyalar el mateix president del Parlament», ha conclòs.

MÉS per Mallorca tampoc no hi participarà

El portaveu de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, va confirmar el passat dimecres que els quatre consellers de la formació han declinat participar en el «simulacre» de Diada que l’actual equip de govern del Consell ha organitzat per al proper 12 de setembre.

Alzamora ha remarcat que el president Llorenç Galmés ha hagut de recórrer a «subterfugis» per a fer la celebració ja que contravé els acords adoptats per la mateixa institució que oficialment ha declarat la festa el 31 de desembre. Així, Alzamora ha lamentat la manera de procedir del pacte PP-VOX, organitzant una «commemoració» sense haver fet efectiu els canvis legals preceptius. Tot, ha assenyalat, «actuant de forma sectària». Segons Alzamora, «una vegada més el PP utilitza les institucions per actuar de manera capriciosa i unilateral».