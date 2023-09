El Pi es referma en el seu projecte de «centre nacionalista-regionalista balear» davant la refundació d'Unió Mallorquina

La directiva d’El Pi-Propostaa per les Illes Balears ha reunit l’executiva del partit per a tornar a posar en marxa els òrgans interns i afrontar el nou curs polític.

El president de la formació, Tolo Gili, acompanyat dels vicepresidents per Mallorca, Xisca Mora i Jaume Monserrat, així com els consellers insulars, Antoni Salas i Magdalena Vives, han reunit l’executiva després de l’aturada d’aquest estiu per a afrontar aquesta nova etapa del partit.

El president ha reconegut que aquest nou curs polític comença «remogut», amb la mirada posada en les primeres actuacions dels nous executius sortits de les urnes i amb la formació d’un govern estatal. «Estam presents a molts d’Ajuntaments i al Consell de Mallorca i des d’allà continuarem lluitant pels interessos de les Illes Balears defensant la nostra identitat i la nostra manera de viure», ha remarcat Gili.

«El Pi és més necessari que mai i lluitarem per aconseguir millores als municipis de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Farem una feina constructiva i fugirem de la crítica buida i destructiva», ha volgut assenyalar el president. «A més, volem continuar construint un projecte fort i de futur, amb gent jove i cares noves de la societat civil que entengui que la millora manera de lluitar per les Balears és a través d’un partit purament illenc i que defensa els interessos de les Illes des de les Illes», ha sentenciat.

Aquesta reunió es dona al mateix temps que s'ha conegut que diversos exmembres d'Unió Mallorquina (UM) planegen que el partit torni. Com explica Ultima Hora, la decisió de refundar UM es va començar a gestar aquest estiu, després de les eleccions del 28 de maig que varen suposar la caiguda d'El Pi i la seva desaparició del Parlament.

Els promotors de la refundació d'UM creuen que El Pi «no representa l'espai de centre nacionalista que recollia Unió Mallorquina». A més, ho consideren més necessari que mai davant l'amenaça que suposa el Govern del PP i VOX per a la llengua, la cultura i la identitat mallorquina.

Davant aquesta possible refundació, el president d'El Pi ha deixat clar que és un projecte «al marge» del seu partit: «Nosaltres, des del respecte, mirarem què fan». A més, s'ha refermat en l'espai polític que ocupa El Pi: «Volem convidar a tota la gent que vulgui a unir-se a El Pi i al nostre espai de centre nacionalista-regionalista balear. Només serem forts si unim esforços».