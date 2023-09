La ultradreta aconsegueix el control de les polítiques municipals de Cort a través d'un acord amb el PP

El PP ha signat aquest dijous un acord amb la ultradreta de Vox per fer «certes modificacions» a Cort, malgrat que el batle Jaime Martínez els hagi tancat les portes a formar un govern de coalició. Després dels resultats en les eleccions municipals, el PP ja va avançar que volia governar en solitari a Palma, la qual cosa encenia les crítiques de la ultradreta liderada per Fulgencio Coll.

Amb aquest acord, ambdues parts consideren que es millorarà l'estabilitat del govern municipal del PP, que no compta amb la majoria absoluta. Així, Vox ha aconseguit tenir control sobre les decisions que es prenguin a Cort tot i no formar part orgànicament de l'Executiu. En el comunicat que han emès emfatitzen que «encara que aquest acord no suposi l'entrada de Vox en l'equip de govern la seva empremta quedarà reflectida en les actuacions que dugui a terme el mateix».

L'acord recull 95 punts repartits en deu blocs: Bon Govern; Hisenda i Fiscalitat; Cultura i Patrimoni; Participació Ciutadana, Festes Populars i Tradicions; Mobilitat; Habitatge, Urbanisme i Projectes Estratègics; Seguretat Ciutadana; Infraestructures, Sanitat, Sostenibilitat i Medi Ambient; Economia, Turisme, Comerç, Mercats Municipals i Polígons Industrials; i Família, Educació i Política Social.

Entre altres, destaca el punt de garantir el dret a la informació, atenció i resposta «en la mateixa llengua en la qual es dirigeixi una persona a l'administració», que contempla la possibilitat de modificar el Reglament de Normalització Lingüística de Cort, així com substituir el domini palma.cat per palma.es i que les escoles infantils «recullin la realitat bilingüe».

El bloc de Cultura i Patrimoni recull promoure la protecció del monument de Sa Feixina i exigir al Govern de Cuba la devolució de la Silla de Maceo, preservar el caràcter propi de les festes de caràcter religiós, i recuperar «el protocol propi de la Festa de l'Estendard sense altres connotacions que li són alienes».

D'altra banda, contempla eximir del cobrament de l'IBI a propietaris d'habitatges okupats, o bonificar al 95% la plusvàlua municipal que afecti successions i donacions, entre altres mesures fiscals.