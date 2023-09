El PSIB ofereix a Prohens blindar la llengua, l'habitatge i «un nou escut social»

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha oferit a la presidenta del Govern, Marga Prohens, tres grans acords en matèria d'habitatge, llengua i un «nou escut social» davant la pujada de preus.

Negueruela ha entregat a la presidenta documents amb les propostes, dins de la ronda de reunions amb els grups polítics que té aquest dijous Prohens en el Consolat de Mar.

En matèria de llengua, el PSIB ofereix al PP un gran pacte per la llengua perquè «els consensos que existiren no s'han de rompre». Negueruela fa la proposta després que el Govern hagi eliminat el requisit de català als sanitaris, convertint-lo en un mèrit i la mateixa Prohens ja va comentar que no descarta retirar el requisit a totes les funcions públiques.

Negueruela ha oferit al PP els vots del PSIB «perquè no es modifiqui cap acord en matèria lingüística» si es retira del pla de mesures de fidelització de sanitaris la part relativa al català.

«El Govern no ha d'assumir el relat que imposa l'extrema dreta», ha advertit Negueruela, recalcant que «no es poden revocar consensos de 40 anys» ni «es pot pactar amb l'extrema dreta com s'ha de xerrar en els pobles de les Illes».

Per altra banda, la presidenta ha traslladat al principal partit de l'oposició les línies del Govern en matèria d'habitatge, i els ha plantejat un pacte per la salut.

Pel que fa al decret de l'habitatge anunciat aquesta setmana, Negueruela ha demanat a la presidenta que acordi les mesures en la Mesa d'Habitatge i escolti les aportacions «del conjunt de la societat». En aquest sentit, el socialista ha criticat que el Govern es reunirà únicament amb la part privada «que té un interès més directe amb el preu i l'especulació».

Prohens ha informat que el decret de l'habitatge es tramitarà com a projecte de llei.

Per acabar, el PSIB ha presentat a Prohens un document de mesures per «reforçar l'escut social en contra de la crisi de preus», davant un inici de curs escolar «que serà dels més cars per a les famílies».

El PSIB proposa convocar la Taula de Diàleg Social i el Pacte de Reactivació per constituir un gran acord amb aquest objectiu.