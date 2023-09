Meritxell Batet renuncia a la seva acta de diputada i abandona la política

La cap de llista del PSC a les eleccions del 23J, Meritxell Batet, ha renunciat a l'acta de diputada al congrés espanyol, segons el que ha anunciat en un fil a Twitter. Batet no exercirà com a diputada socialista aquesta legislatura. Deixa el congrés espanyol després d'haver-hi estat gairebé vint anys com a diputada. Va arribar a la cambra el 2004, quan formava part de la llista del PSC encapçalada per José Montilla, i des del 2016 ha estat la cap de llista dels socialistes catalans en quatre eleccions consecutives.

«Avui, després d'aquesta trajectòria i amb els grans resultats electorals que la meva formació va obtenir a Catalunya, he valorat que és el millor moment per a deixar la política activa amb la satisfacció de la feina feta i del deure complert», explica a través de les seves xarxes socials.

Batet renuncia com a diputada després d'haver aconseguit que el PSC recuperés la primera posició a Catalunya en les eleccions espanyoles després de quinze anys. L'expresidenta del congrés espanyol ja va renunciar a presidir una altra vegada la mesa. La nova presidenta serà Francina Armengol.

La cap de llista del PSC ha estat molt criticada per la seva agressivitat contra el català. Un dels casos més polèmics fou quan va retirar la paraula al diputat de la CUP Albert Botran perquè parlava en català. Per contra, el nou mandat de la mesa arriba amb la reforma del reglament, que ha de permetre parlar català al congrés.

Batet (Barcelona, 1973) ha estat la presidenta del congrés del 21 de maig de 2019 fins a la nova constitució, el 17 d'agost. La socialista va ser elegida després de les eleccions del 28 d'abril de 2019 i va ser reelegida després de la repetició electoral del 10 de novembre.

Com a presidenta, va encapçalar la cambra més fragmentada de la història de la democràcia –amb presència de 19 partits polítics– i l'entrada per primera vegada de la ultradreta, amb la irrupció de Vox. L'etapa de Batet també va estar marcada per la pandèmia de la covid-19, quan es va suspendre l'activitat de la cambra i es van adoptar mesures extraordinàries.

Abans de ser la tercera autoritat de l'estat espanyol, Batet va exercir com a ministra de Política Territorial durant els anys 2018 i 2019 en el govern del PSOE format després de la moció de censura contra el popular Mariano Rajoy. La socialista va assumir la cartera pocs mesos després de l'1-O i de l'aplicació del 155.