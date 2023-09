El Govern d'Andorra anuncia una suspensió de les autoritzacions d’inversió estrangera en immobles

El Consell de ministres del govern andorrà ha aprovat aquest dilluns, en una sessió extraordinària, a proposta de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, la suspensió transitòria de les autoritzacions d’inversió estrangera en immobles. La mesura es tramitarà amb caràcter immediat amb l’objectiu que es debati i voti al Consell General el proper dijous 7 de setembre.

Davant del fort increment en matèria d’inversió estrangera en immobles a Andorra i per garantir un creixement sostenible, el Govern, donant compliment a un punt destacat del programa electoral, aposta també per revertir directament en l’Estat la capacitat econòmica d’aquesta inversió estrangera a través d’un impost que, properament, gravarà la inversió estrangera en immobles. Mentre no s’assoleix aquesta fita, i per tal d’evitar un efecte crida dels potencials inversors en aquest impàs normatiu, el Govern ha optat per la fórmula d’entrar a tràmit aquest dimarts el Projecte de Llei de suspensió de la inversió estrangera en immobles al Principat d’Andorra, i que aquest sigui tramitat -d’acord amb l’article 60.1 de la Constitució- amb caràcter d'extrema urgència i necessitat. L’objectiu és desincentivar les compravendes amb finalitats especulatives.

Així ho ha destacat el cap de Govern, Xavier Espot, que ha ofert una compareixença davant dels mitjans de comunicació, juntament amb la ministra Conxita Marsol. Alhora, la titular de Presidència, Economia, Treball i Habitatge ha emmarcat la moratòria com una mesura puntual que contribuirà a afrontar la problemàtica que té el país de manca d’habitatges de lloguer a preu assequible, i com el pas previ necessari durant aquesta tardor per a l’establiment d’un tribut sobre la inversió estrangera en immobles.

El Govern planteja implantar un tribut sobre la inversió estrangera en immobles que serà destinat a fomentar mesures en benefici dels ciutadans com infraestructures, projectes de diversificació econòmica o l’increment del parc públic d’habitatges de lloguer. En paral·lel treballarà per fer realitat un tribut per a aquells inversors estrangers que desinverteixin a Andorra abans d’un període determinat.

Mentre es fixa el tribut la voluntat és treballar en l’actualització de la Llei d’inversió estrangera i presentar-la durant el primer trimestre del 2024. El Govern ha comunicat la mesura als grups parlamentaris, als quals ha ofert mà estesa per recollir les aportacions per a la modificació de la Llei d’inversió estrangera. En aquest sentit, Xavier Espot ha explicat que s’ha optat per adoptar la moratòria mentre no s’estableix el tribut que hauran de pagar els estrangers que vulguin invertir en immobles i, en paral·lel, treballar en una modificació de la Llei a través d’un projecte participatiu i plural.

El cap de Govern ha aprofitat la compareixença per apel·lar a la col·laboració i sentit d’Estat dels comuns per obtenir els estudis de capacitat de càrrega que permetran saber els límits que caldrà establir en relació a la construcció immobiliària i garantir la sostenibilitat del país.