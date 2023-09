Feijóo té 4.000 accions d'Inditex valorades en 130.000 euros, quatre habitatges, una finca i cobra més de 100.000 euros

El president del Partit Popular espanyol, Alberto Núñez Feijóo, va comprar una casa situada a La Corunya el passat 11 d'agost, té 4.000 accions d'Inditex valorades en 130.000 euros, així com 600.000 euros en estalvis repartits en un fons d'inversió i en un pla de pensions.

Així figura en la declaració de béns presentada després del seu cessament com a senador en la Cambra Alta, en la qual també apareix que va percebre del Partit Popular durant 2022 més de 70.000 euros. Concretament, va cobrar 39.000 euros en despeses de representació i 31.500 euros com a president del Grup Parlamentari del PP al Senat.

El dirigent conservador també va rebre 1.770 euros com a membre del Parlament de Galícia l'any passat i altres 22.000 euros com a president de la Xunta de Galícia. Té en ple domini un habitatge a Madrid, una altra a Vigo i un tercer a La Corunya, que va adquirir el passat 11 d'agost, així com una finca rústica a Ames (La Corunya) que data de 1992.

Destaca que Feijóo compta amb 4.000 accions d'Inditex, les quals tenien un valor de 133.200 euros el passat 14 d'agost. En la primera declaració que el president del PP va presentar al Senat, datada al juny de 2022, comptava amb 2.500 accions de la companyia, 1.500 menys que ara. D'altra banda, no compta amb deutes ni obligacions patrimonials de cap mena, tal com figura en la seva declaració de béns presentada en la Cambra Alta.

Fins al moment, no tots els exsenadors i nous senadors han presentat les seves declaracions de béns, atès que tenen fins al 17 de setembre per a fer-ho, segons fonts de la Cambra Alta. Entre altres càrrecs rellevants que recentment han actualitzat la seva declaració de béns, hi ha el president del Senat, Pedro Rollán, qui va percebre l'any passat 25.560 euros en despeses de representació per part del PP.

També té en ple domini un habitatge i una plaça d'aparcament a Madrid, així com un altre habitatge, diversos locals comercials, garatges i naus industrials que són propietat d'una empresa en la qual participa. Per part seva, el vicepresident primer del Senat, Javier Maroto, va rebre en 2022 gairebé 25.000 euros com a portaveu del Grup Parlamentari del PP.

Té un habitatge a Sotosalbos (Segòvia) i una altra a Madrid, totes dues al 50 per cent. A més, disposa de gairebé 20.000 euros d'estalvi en una entitat de previsió social; dos comptes al 50 per cent amb 28.199 euros i un fons d'inversió, també al 50 per cent, amb 33.031 euros. Guillermo Fernández Vara, nomenat recentment vicepresident segon de la Cambra Alta, va rebre durant l'any passat prop de 96.000 euros com a president de la Junta d'Extremadura i té en propietat en qualitat de béns de guanys dos habitatges a Badajoz, una a Madrid i una altra a Huelva. Declara estalvis de 150.000 euros en la Caixa d'Almendralejo i no té deutes.

Javier Arenas, nomenat recentment portaveu del PP al Senat, també va rebre en 2022 una prima en despeses de representació parteix del seu partit: 5.013 euros. Té un total de tres habitatges (dos a Sevilla i una altra a Màlaga), de les quals una va ser heretada i les altres dues estan en règim de guanys.

Quant als senadors socialistes, l'expresident del Senat Ander Gil compta en propietat amb la meitat d'un habitatge a Burgos i declara 237.000 euros entre dos comptes corrents, dos comptes d'estalvi i un dipòsit. A més, en 2022 va participar amb 10.000 euros en un microcrèdit del PSOE. La portaveu socialista en la Cambra Alta, Eva Granados, ha declarat en ple domini un habitatge a L'Hospitalet de Llobregat, així com el 50% d'una altra a Pallejà. També té 236.000 euros en comptes corrents i en dipòsits d'estalvi i altres 118.000 euros en fons d'inversió i en un pla de pensió.

De la mateixa manera, Sara Bailac, portaveu del grup ERC-Bildu, compta amb un habitatge en ple domini en Tàrrega (Lleida), 25.000 euros en comptes corrents i 185 euros en un pla de pensió laboral. Així mateix, té pendents 14.000 euros d'un préstec familiar.

Fins ara, de totes les declaracions presentades, el senador que més doblers ha declarat sense comptar els immobles ha estat Félix de las Cuevas Cortés, que ha declarat tenir 735.000 euros en un compte gestionat per BBVA i ATL Capital, 18.000 euros en un fons d'inversió i altres 10.000 euros en un compte d'estalvi. Així mateix, té accions per un valor de 302.000 euros, un pla de pensió amb 204.000 euros i pla de jubilació de 38.000 euros. És a dir, supera els 1,3 milions d'euros en comptes i inversions. No declara immobles i l'únic vehicle és una Yamaha Xmax.