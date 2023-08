El Pi remarca que la falta de metges «no té res a veure amb l'idioma sinó amb la falta de recursos que arriben de l’Estat»

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, assegura que «s’ha demostrat que la falta de metges no té res a veure amb l’idioma sinó amb la falta de recursos econòmics que arriben de l’Estat». Gili insisteix: «Si per anar a les Canàries, Ceuta o Melilla els professionals sanitaris obtenen un bon plus d’insularitat i per venir a les Balears no el tenen, és normal que no vulguin venir».

El president de la formació ha remarcat que El Pi «lluita per una plena integració de la nostra llengua en tots els àmbits de la vida. No entenem o permetem que de cada vegada més es margini la nostra llengua que és la dèbil i la que hem de protegir».

«El problema real, que tapen PP, VOX i el PSOE és que Madrid no ens envia els recursos econòmics que ens mereixem i ho tapen creant un fals conflicte amb la llengua pròpia de les Illes Balears», explica el president de la formació.

Gili ha volgut recordar que si no tenim professionals sanitaris o falten efectius dels cossos de seguretat de l’Estat no és per l’idioma, sinó per l’elevat preu de la vida a les Illes i la falta de plusos d’insularitat que existeixen per a aquests cossos. «Si els agents o sanitaris es traslladen a altres Comunitats no peninsulars tenen una gratificació. Per exemple a les Canàries és d’uns 200 euros, a les Balears no arriben a 20. Els efectius ho tenen clar… van on poden guanyar una mica més i la vida no és tan cara. Necessitam que Madrid deixi de boicotejar als habitants de les Illes Balears», ha sentenciat.