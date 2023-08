Els tècnics del Teatre Principal realitzaran les funcions gerencials fins que es resolgui el concurs públic

Els treballadors del Teatre Principal de Palma assumiran les funcions de la direcció del teatre a partir del primer de setembre, quan es faci efectiva la renuncia de l'actual equip directiu. La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, i també vicepresidenta del Patronat de la Fundació Teatre Principal de Palma, ha repartit les atribucions i funcions del director gerent entre els caps de servei del Principal. D'aquesta manera, tot i que en un primer moment Roca ha assumit la gerència de la sala pública, les funcions no dependran d'ella, sinó que, amb la celebració del Patronat, ja han quedat cedides a perfils tècnics de la fundació, que comptaran amb el suport administratiu i jurídic del Consell de Mallorca.

Roca ha insistit que la programació del Teatre Principal està garantida fins al juny de 2024. A més, assegura que, «amb la bona feina que fan diàriament els treballadors, el Teatre Principal no es veurà afectat, en cap cas, per la renúncia de l'actual equip directiu a continuar gestionant la sala fins a la resolució del concurs públic». Per tant, insisteix que «la programació i el funcionament del Teatre Principal no ha perillat, ni perilla, en cap moment».