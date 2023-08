Armengol se'n duu cap a Madrid Quim Torres i Álvaro Gil

Quim Torres serà nomenat director del Gabinet de la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, i el seu relleu l'agafarà el secretari general de Joventuts Socialistes a Balears, Ares Fernández, qui serà nou diputat pel PSIB-PSOE en el Parlament a partir del pròxim ple de la cambra.

Segons ha informat la formació aquest dimarts en una nota de premsa, Fernández és graduat en Dret i compta amb un màster en Advocacia per la Universitat de les Illes Balears (UIB). Per part seva, Torres és llicenciat en Periodisme i en Ciències Polítiques, ha treballat en diversos mitjans de comunicació, com a director de gabinet de la Presidència del Govern entre 2016 i 2023, i fins ara era diputat del Grup Socialista en el Parlament.

A més, la presidenta del Congrés dels Diputats i secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, nomenarà també a Álvaro Gil com a director de comunicació, segons els socialistes.

Gil és llicenciat en Periodisme i té un màster en Creativitat publicitària, ha treballat en diversos mitjans de comunicació, ha estat director general de comunicació del Govern entre 2015 i 2023 i fins ara era assessor del Parlament.