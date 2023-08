Bauzá continua desbarrant: «A Espanya no hi ha homofòbia», «el problema real són els nacionalismes» «el multilingüisme cordial' és un 'bochorno'»

El militar espanyol i eurodiputat pel partit en fallida tècnica, Ciudadanos, José Ramón Bauzá, feia un temps que no piulava gaire. Des que se'l va relacionar amb el cas de corrupció conegut com a QatarGate.

Però la ràbia que li ha provocat l'ascens de Francina Armengol i les tímides passes cap al reconeixement del plurilingüísme a l'Estat espanyol l'han fet recuperar els missatges delirants que tant fan empegueir els cada vegada menys companys i tanta hilaritat provoquen en la resta.

Armengol

Bauzá considera molt perillosa l'elecció d'Armengol com a presidenta de les Corts espanyoles: «L'elecció d'Armengol no és banal en l'escenari de cessions a l'independentisme. És l'ala més nacionalista del PSOE (molt més que el PSC) i és una política intel·ligentíssima que utilitzarà tots els ressorts a la seva mà per a afavorir a una causa que per a ella no és instrumental, són les seves conviccions de veritat. Compte».

«Que bochorno»

El multilingüisme que impera en la institució per a la qual se suposa que treballa, el Parlament europeu és per a Bauzá negatiu: «'Multilingüisme cordial' i deixem que imperi el relat que no tenim ni tan sols una llengua comuna. 'Que bochorno'».

Negacionisme de l'homofòbia

Aquesta és la curiosa anàlisi que fa Bauzá del país on va néixer i amb el qual s'identifica de manera excloent: «Espanya és un dels països més tolerants del món. No té un problema d'homofòbia i hi ha un rebuig frontal front de la violència contra les dones. Contra el que no hi ha rebuig és front als totalitaris nacionalistes que cancel·len a tot aquell que se senti espanyol a Espanya i vulgui parlar el seu idioma comú. Aquest és el principal problema REAL del nostre país i no un altre inventat per a satisfer el marc ideològic de l'esquerra».