Gili (El PI): «Si es parlarà català en el Congrés serà pel pacte amb els partits nacionalistes, no gràcies a Armengol»

El president del PI-proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha recordat que si «es parlarà català, basc o gallec en el Congrés serà pel pacte amb els partits nacionalistes, no perquè sigui una decisió d'Armengol» i ha demanat als diputats i senadors de les Balears que, en aquesta XV legislatura, «mirin per aquesta Comunitat».

El president d'El PI ha exigit als diputats i senadors elegits en les últimes eleccions estatals que treballin i mirin pels interessos de Balears i no pels dels seus partits a escala estatal.

«Necessitam que d'una vegada per sempre, els diputats i senadors de les Balears pensin realment en la gent que viu a les nostres illes i no acotin el cap davant els seus líders de Madrid», ha reivindicat.

I, en aquest sentit, ha insistit que «es necessita un nou model de finançament, que s'augmentin els complements salarials de residència dels docents, sanitaris o personal de seguretat, que compensin la insularitat amb un IVA reduït o el transport de mercaderies sigui subvencionat». «Hi ha moltes coses que s'han d'arreglar i sembla que a ningú li importa», ha precisat Gili.

«No pot ser que paguem la benzina més cara d'Espanya; que un quilo de farina costi el doble a Menorca que a Albacete; que un lloguer valgui prop de 1.000 euros al mes quan a Lleó es paguen 200; que s'hagin deixat perdre més de 400 milions d'euros del conveni de carreteres a Mallorca per un Règim Especial de lletra morta... És incomprensible i intolerable», ha insistit.

«El fet que Francina Armengol sigui la Presidenta del Congrés posa en primera línia política les Balears, però poca influència pot tenir», ha dit el president d'El PI.

«Si en la pròxima legislatura es parla català, basc o gallec en el Congrés no serà per Francina, sinó pel pacte amb els partits nacionalistes que han posat aquesta condició per a investir a una presidenta de la cambra socialista», ha recordat Gili. «Ja era hora que es poguessin parlar totes les llengües d'Espanya. Si tenim una riquesa com aquesta, no la podem deixar enfosquida», ha conclòs.