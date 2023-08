Vicenç Vidal: «Seré l'única veu que avantposi l'agenda balear a l'estatal»

El diputat de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha valorat «molt positivament» la constitució de la Mesa del Congrés d'aquest dijous i ha assegurat que Sumar MÉS «serà l'única veu que avantposi l'agenda balear a l'estatal».

Segons ha informat MÉS per Mallorca, aquest dijous, Vidal ha fet referència a «la possibilitat real d'una legislatura progressista en l'Estat espanyol que obrirà un temps on el diàleg i l'acord seran claus per a impulsar l'agenda plurinacional, social i climàtica». Així, ha interpretat que «alguns, a Espanya, tenen poca pràctica amb el diàleg», però que a Sumar MÉS són «experts».

Vidal, que s'integrarà en el Grup Plurinacional Sumar del Congrés com a diputat de Sumar MÉS, ha felicitat la nova presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, i ha assenyalat que accedint al càrrec, la socialista renúncia a l'agenda balear prioritzant només l'agenda estatal». En aquesta línia, ha assenyalat que Sumar MÉS serà "l'única veu real al servei dels drets de les Balears i compromesa a solucionar les problemàtiques de la ciutadania de les Illes».

L'ecosobiranista, que ha promès el càrrec amb la fórmula «sense renunciar al dret a l'autodeterminació del nostre poble i amb lleialtat a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera», ha defensat que el seu suport al Govern espanyol «està vinculat a avanços progressistes com l'ús del català en les institucions de l'Estat, l'obertura de comissions democratitzadores com la del 17A i la de Pegasus, o les transformacions cap al finançament just per a Balears».