L'Ibavi revoca l'acord per la compra de 88 pisos i trasllada a la Fiscalia un expedient complementari

El Consell d'Administració de l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) ha aprovat per unanimitat la revocació de l'acord per a la compra, per tanteig i retracte, d'un edifici de 88 habitatges de luxe per un valor de 25,8 milions d'euros, autoritzada pel Govern sortint de Francina Armengol.

Aquest acord deixa sense efecte la resolució de l'anterior president del Ibavi per a la seva adquisició i es fonamenta en els informes jurídics i tècnics de l'Institut que proposen la revocació i acrediten la seva justificació, segons han afirmat des de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat.

La revocació suposa retrotreure el procediment en el moment de ser dictada la resolució de l'anterior president del Ibavi del 23 de maig --després ratificada en data de 20 de juny-- i ha estat elevada al Consell d'Administració per l'actual presidenta de l'Institut i consellera d'Habitatge, Marta Vidal, juntament amb informes jurídics i tècnics dels caps de servei corresponents de l'ens, amb els quals es fonamenta aquest acord, i tal com proposa l'informe elaborat per la unitat jurídica del Ibavi.

Amb aquesta nova documentació es farà trasllat d'un expedient complementari a la Fiscalia perquè en prengueu coneixement i efectes legals oportuns.

Cal recordar que el departament jurídic de l'Ibavi ja va remetre al Ministeri Públic l'expedient administratiu corresponent al procediment d'adquisició a Metrovacesa de l'edifici de 88 habitatges situats al carrer Brolleu, 29 (Palma), en l'exercici del dret de tanteig i retracte en les transmissions d'immobles entre grans tenidors.