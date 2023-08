El PP demana explicacions a Armengol i Negueruela per l''ecoestafa' de la planta d'hidrogen de Lloseta

El portaveu del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha criticat el «nul funcionament, des de la seva inauguració, de la planta d'hidrogen de Lloseta, que no ha funcionat per un problema de disseny de l'electrolitzador», i ha titllat aquesta situació d''ecoestafa' d'Armengol després del fracàs en les polítiques de sostenibilitat de l'anterior Govern».

En un comunicat emès pel partit aquest dimecres, els conservadors han lamentat que l'anterior Executiu autonòmic «tapàs amb moltes fotos, molta propaganda i poca operativitat» el «fracàs» de les seves polítiques de sostenibilitat, i han considerat que Armengol i Negueruela «han de donar explicacions».

Així, Sagreras ha sentenciat que «el projecte va ser presentat com a exemple de descarbonització de l'economia de les Balears i d'avanç en la sobirania energètica, però la realitat és que es tracta d'un altre fiasco del Govern d'Armengol que es va vendre a so de bombo i platerets quan ja se sabia que la planta de Lloseta no estava operativa». «L'aposta per les renovables de l'esquerra ha estat una farsa», ha afegit el portaveu.

D'altra banda, ha assegurat que no acceptaran que hi hagi «12.000 ajudes per a fotovoltaiques sense tramitar», perquè es tracta d'«un col·lapse absolut que perjudica la butxaca dels ciutadans de les Balears que s'han conscienciat a ser més respectuosos amb el medi ambient», així com «més de 5.000 expedients relatius a infraccions mediambientals que, a causa de la desídia i la falta de gestió, s'havien deixat caducar, donant un missatge negatiu a la societat».

Finalment, Sagreras ha interpretat que «haurien de respondre ells moltes preguntes sobre la seva gestió en transició energètica, sobre l'augment d'aules prefabricades i, fins i tot, de l'operació ruïnosa i inexplicable de Metrovacesa».