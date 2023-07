El PSIB pronostica un forat de 200 milions d'euros amb la modificació de l'IRPF que proposa el Govern

El PSIB ha retret al Govern que vulgui fer una modificació del tram autonòmic de l'IRPF «per la porta de darrere», a través d'una esmena al decret llei d'impostos que es tramitarà en el ple del Parlament.

El Govern de Prohens preveu aplicar una rebaixa de l'IRPF de mig punt a les rendes de fins a 30.000 euros i de 0'25 a la resta. El portaveu adjunt del grup socialista parlamentari, Marc Pons, ha denunciat que «les mesures que proposen generaran un forat de 200 milions d'euros, que tendrà efectes directes en la qualitat dels serveis públics».

Pons ha assenyalat que la reforma anunciada pel PP «beneficiarà més a aquells que més ingressos tenen», i ha criticat que aquesta esmena no compti amb «debat públic». «Haurien d'establir-se línies d'ajuda per als col·lectius més vulnerables, i no mitjançant una baixada generalitzada d'impostos», ha reivindicat Pons.

El portaveu ha defensat que la baixada d'impostos generarà «un increment de les desigualtats, una postura que també comparteixen des del Banc d'Espanya, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) o la Comissió Europea, que ja han explicat que la via de cuidar als col·lectius vulnerables és la de l'escut social».

Amb tot, des del PSIB han insistit en la «manca de transparència, de debat públic i de documentació que precisa una gestió rigorosa com la que s'espera del Govern».