El carril bus VAO no és il·legal: queda desmentit l'«intent manipulador» de PP-Vox

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat aquest dilluns, a proposta de MÉS per Mallorca, dues mesures per mantenir els ajuts que la institució insular destina a combatre l’emergència climàtica a través dels ajuntaments de l’illa, i per avançar en el traspàs de competències en matèria de mobilitat terrestre.

La primera iniciativa ha sortit endavant amb l’única oposició de l’extrema dreta. El portaveu ecosobiranista, Jaume Alzamora, ha considerat que aquesta oposició «evidencia la situació de feblesa del Govern que ja en el primer ple ha votat de manera separada».

Alzamora ha recordat que el PP «ha renunciat a la gestió de Medi Ambient cedint aquest departament als ultres i negacionistes». «És necessari que el Consell de Mallorca reconegui la situació actual d’emergència climàtica i es comprometi a executar mesures efectives en benefici dels interessos vitals de l’illa de Mallorca, de la seva població, del seu territori, de la seva economia, dels seus recursos i de les generacions futures», ha assegurat.

Durant el debat de la moció, el portaveu de MÉS ha recordat que en la passada legislatura «es va doblar el pressupost per a mitigar els efectes d’aquesta emergència climàtica, i la totalitat dels municipis de l'illa s'han adherit al pacte de batlies impulsat per la UE per a combatre-la».

Traspàs de competències de transport terrestre

El ple també ha aprovat una altra moció presentada per MÉS per Mallorca per instar el Govern i el Consell a posar en marxa el traspàs de competències en matèria de mobilitat terrestre.

Alzamora ha remarcat que «la mobilitat passa inexorablement per assumir les competències en matèria de transport terrestre». «Només d’aquesta manera el Consell podrà dissenyar i executar de manera ordenada i global un sistema públic de transport que integri, a més, la xarxa de Serveis Ferroviaris de Mallorca». El portaveu ha defensat que el transport públic no ha d'estar pensat només pels turistes, «ha de ser una alternativa real per a la població resident a l’illa».

La proposta de MÉS per Mallorca també contempla instar el govern del Consell de Mallorca a consignar la partida pressupostària necessària per a mantenir la gratuïtat del transport públic una vegada sigui el titular de la xarxa d'autobusos i de ferrocarril. La moció s’ha aprovat per unanimitat.

Carril bus VAO

La principal mesura acordada pel nou Consell Executiu de la institució insular fou l'eliminació del carril bus VAO. En el ple d'aquest dilluns han defensat la proposta assegurant que es tracta d'un carril il·legal, perquè segons el conseller Fernando Rubio «es va instal·lar infringint la normativa del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana» Una afirmació que s'ha constatat que és falsa.

Davant d'això, Alzamora ha celebrat que «al govern insular de PP-Vox no li ha durat ni una hora el seu intent manipulador». «Les dades certifiquen que és una bona mesura. Amb el carril bus VAO hi ha menys sinistralitat, hi ha menys emissions de gasos. Per tant, és una mesura que funciona i que és bona per tothom».