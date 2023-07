Més per Menorca denuncia que Prohens s'apunta com gestió seva actuacions fetes per l'anterior govern del Consell

Més per Menorca ha puntualitzat aquest divendres que el projecte de la conducció d'aigua potable des del dipòsit des Plans fins al dipòsit des Munt de l'Àngel, presentat a Alaior per la presidenta del Govern, Marga Prohens, ja compta amb finançament del Consell insular.

Segons ha assenyalat el partit, diversos mitjans de comunicació han informat que el projecte, que tendrà un cost pròxim a un milió d'euros, serà finançat entre l'Ajuntament d'Alaior, el Consell de Menorca i el Govern.

No obstant això, el portaveu de Més per Menorca i exconseller de Medi Ambient del Consell, Josep Juaneda, ha assegurat que té constància que el mateix projecte ha estat presentat per l'Ajuntament d'Alaior a dues convocatòries d'ajudes amb fons propis del Consell de Menorca.

En concret, aquest projecte s'ha presentat a les subvencions de la línia específica per al cicle integral de l'aigua del Pla Insular de Cooperació 2023 i la línia del Pacte de l'Aigua de Menorca i, a més, ha apuntat que aquestes sol·licituds varen tenir resposta positiva, per la qual cosa el pressupost per a finançar aquest projecte està adjudicat al 100% a través de fons propis del Consell.

Per aquest motiu, Més per Menorca ha criticat que aquest fet demostra «que existeix una falta de coneixement tant per part del batle d'Alaior, com per part del president insular, ja que existeixen comunicacions entre totes dues institucions on queda clar que aquest projecte rebrà un total d'un milió d'euros del Consell per a la seva execució».

Davant aquests fets, Més per Menorca ha lamentat «aquesta falta de rigorositat en els anuncis del nou Govern o la presumpta intenció d'enganyar la ciutadania sobre gestions que ha duit a terme l'anterior equip de govern del Consell de Menorca».